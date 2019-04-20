تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

20 أبريل 2019 - 10:34 ص

ترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 82 عامًا، سجدة الصليب في منتصف كنيسة القديس بطرس الكاثوليكية بالفاتيكان، والتي شهدت في مناسبة الجمعة العظيمة حضور حشد غفير من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات.

وقام البابا بالاستلقاء على الأرض ووجهه للأسفل واضعًا يده تحت رأسه في ذكرى صلب يسوع المسيح في الفاتيكان وسط مئات المصلين وفقًا لاعتقادهم.

وجلس البابا صامتًا ينصت لواعظ القصر الرسولي وهو يتحدث عن ظاهرة التفاوت بين الأغنياء والفقراء، لتعلو بعدها ترانيم باللاتينية داخل الكنيسة.

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