شاهد.. ماذا فعل زوج نانسى عجرم بـ"روب الحمام" الخاص بها

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متابعات- أمينة عبد العال

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التقطت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم، وشاركت بها معجبيها علي حسابها الرسمي في إنستجرام.

وأحرجت الفنانة زوجها عندما أخطأ في ارتداء "روب الحمّام"، الخاص بها، وقامت بتصوريه، وبدا اسم "نانسي"، منقوشًا على الروب من الخلف، وكان زوجها يقف في مواجهة النافذة، وأوضحت، أن الأمر اختلط على الدكتور فادي، ما يعني أنه أخطأ، إلا أنها أخذت الأمر بطريقة طريفة، حيث قالت لزوجها "أجيبلك قهوة".

وعلّقت نانسي عجرم، على الصورة قائلةً: "عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟".

 يُذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا عام 2008، وبدأت علاقتهما عام 2005، ولدى الثنائي 3 بنات هم ميلا وآيلا وليا.

 وعادت نانسى عجرم، قبل أيام لاستئناف نشاطاتها الفنية، بعد أن توقفت بسبب ولادة ابنتها الثالثة، وأطلقت من خلال شركة "دو"، الإماراتية خدمة إلكترونية اسمها "عالم نانسي"، لتشهد عودتها الفنية.

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