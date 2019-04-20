تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

20 أبريل 2019 - 10:23 ص

في واقعة غريبة والتي لقيت تفاعلا واسعا على منصات التوصل الاجتماعي الخميس الماضي وقع عراك بين أحد البرلمانيين ورئيس حزبه في المغرب.

وذكرت مواقع محلية، أن المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة، شهد مشادة بين البرلماني إبراهيم الجماني، والأمين العام للحزب، حكيم بنشماس، وذلك بعدما اتهم الجماني الأخير بإقصائه من التشكيلة المختارة لتمثيل الحزب في مختلف هياكل مجلس النواب.

وبحسب المصادر فإن الخلاف تصاعد، ووصل إلى درجة قيام البرلماني الجماني بتوجيه "ضربة برأسه" إلى بنشماس، حتى إن بعض المصادر وصلت حد القول إن تلك الضربة أدت إلى نقل بنشماس إلى المستشفى.

كما أضافت مواقع محلية، أن بنشماس ظهر في صورة وهو يبتسم رفقة أعضاء حزبه ردًا على الأخبار التي تحدثت عن تعرضه للضرب.

ولم يخرج الحزب بأي بلاغ ينفي أو يؤكد من خلاله تلك الواقعة، حيث خرج البرلماني الجماني في تصريح لأحد المواقع المحلية يقول فيه: "إنه لم "ينطح" أمين عام "البام"، بل صفعه".

وأضاف المتحدث في ذات التصريح أن أسباب ما قام به أن بنشماس "أخل بتعهداته والتزاماته" بشأن التعيينات في هياكل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان قد وقع "شبه إجماع" على أن يتقلد هو منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وعقب الواقعة انتشرت موجة من ردود فعل واسعة بين المغاربة في العالم الافتراضي ، حيث ذهبت جلها في اتجاه السخرية.

وكتب أحد المدونين "يجب على السيد ايرفي رونار المناداة على البرلماني لي ضرب السيد حكيم بنشماس بضربة رأسية متقنة أرسله على إثرها للمستعجلات، حيت ميمكنش يكون السيد هيرفي كيعيط على لعابة مكيسجلوش أهداف بالراس إلا بعد مئات المحاولات، ويخلي واحد سجل رئيس مجلس المستشارين شخصيا ومن محاولة واحدة".