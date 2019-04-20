«الاستفتاء» الحدث الأهم فى مصر منذ ثورة يناير

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المسلمين

دار الافتاء

شهر شعبان

تحت عنوان "الحدث الرئيسي في مصر منذ اندلاع ثورات الربيع العربي"، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الأحداث المتلاحقة والإضرابات التي شهدتها البلاد منذ 8 سنوات أدت إلى خطوة ديمقراطية مهمة، وهي استفتاء وطني على بعض التعديلات الدستورية، التي من ضمنها السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح بعد انتهاء ولايته الثانية؛ وذلك لإكمال مشواره الإصلاحي في مصر.

وعرضت الوكالة، في تقريرها، أهم الأحداث التي شهدتها مصر خلال الثماني سنوات السابقة، أبرزها يوم 11 فبراير 2011، حيث استقالة الرئيس الأسبق، حسني مبارك بعد 18 يومًا من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد حكمه الذي دام قرابة 30 عامًا.

28 نوفمبر 2011: جماعة الإخوان المسلمين تفوز بما يقرب من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية بعد عزل "مبارك".

بينما 30 يونيو 2012: فقد تولى الرئيس المخلوع، محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين السلطة كأول رئيس منتخب في مصر.

12 أغسطس 2012: أقال مرسي وزير الدفاع حينها، المشير حسين طنطاوي، ليحل محله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

30 يونيو 2013: بدأ ملايين المصريين المشاركة في  مظاهرات للمطالبة باستقالة "مرسي"، الذي عُزل على أثرها.

25 ديسمبر 2013: صنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية.

26-28 مايو 2014: المصريون يصوتون في الانتخابات الرئاسية، الذي فاز بها الرئيس السيسي بنسبة 96.9 بالمائة من الأصوات.

2 أبريل 2018: فاز السيسي بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، بأكثر من 97 % من الأصوات.

فبراير 2019: قدم المشرعون تعديلات مقترحة على الدستور، أهمها إعطاء المرأة والأقباط دورًا أكبر في البلاد، والسماح للرئيس السيسي بالترشح بعد فترة ولايته الثانية التي تبلغ أربع سنوات.

10 أبريل: الرئيس دونالد ترامب يرحب بالسيسي في البيت الأبيض في زيارة رسمية ثانية.

18 أبريل: حددت الهيئة القومية للانتخابات في مصر ثلاثة أيام للتصويت في استفتاء شعبي حول التعديلات التي أقرها البرلمان بأغلبية ساحقة، إذا يجري التصويت من يوم السبت إلى الإثنين.

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