"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

20 أبريل 2019 - 10:12 ص

حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين من تصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلا على تصويتهم على نحو معين.

وقالت الهيئة فى ببان لها ، إن تصوير الناخب لبطاقة الاقتراع بعد التصويت قد يشير إلى احتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، مطالبة رؤساء اللجان الفرعية منع هذا الإجراء فورا عند ملاحظته وتحرير محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أول أيام الاستفتاء داخل مصر في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.