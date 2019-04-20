» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة

20 أبريل 2019 - 10:12 ص

أدلى أربع متهمين بتشكيل عصابة لسرقة السيارات الفارهة بالجيزة، بأنهم اعتادوا سرقة السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مرة أخرى مقابل المال مستخدمين المفاتيح المصطنعة .

وأضاف المتهمون أنهم يتواصلون مع صاحب السيارة من خلال العثور على أى أرقام خاصة به مدونة على الأوراق المعثور عليها بالسيارة، ثم يحددون موعد تسلم النقود، ويتوجه أحدهم أو اثنين منهم للحصول على المبلغ المالى، ثم يتركون السيارة بأحد المناطق، وإرشاد صاحبها عنها عقب ذلك.

وقال المتهمون إن اثنين منهم لديهما خبرة فى مجال سرقة السيارات، حيث إنهما سابق اتهامهما فى قضايا سرقة، ويتوليان الاستيلاء على السيارة باستخدام المفاتيح المصطنعة، وأضافوا أنهم يستهدفون السيارات الملاكى الفارهة وسيارات النقل، ويتم تحديد مبلغ الفدية حسب ماركة السيارة وقيمتها.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالجيزة، بلاغًا من "جابر. ع" صاحب مؤسسة لتجارة الأوراق، أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته النقل من أسفل العقار سكنه، وأنه تلقى اتصال هاتفى من رقم محدد يساومه على إعادة السيارة مقابل مبلغ 80 ألف جنيه على أن تتم المقابلة بمنطقة العمرانية، ويترك المبلغ المالى بمكان سيحدده له، وسيعثر على كيس به رخصة تسيير السيارة، وعقب ذلك يرشده عن مكان السيارة.