  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
رئيس الهيئة

"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

إليسا

إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

بابا الفاتيكان

تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

برلماني

تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

داعش

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

ثعابين

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

السيسي

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

مايا دياب

مايا دياب تحتفل مع مدير أعمالها بوصلة رقص

السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن الاستفتاء: "مش هتصوت ملكش حق"

اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة

قضايا وحوادث

سرقة السيارات في مصر
سرقة السيارات في مصر

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

بالصور.. ثلاثة مشاهد تنبأت بحريق كاتدرائية نوتردام

#

سقوط عصابة سرقة السيارات فى المطرية

#

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

#

ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك بعين شمس

أدلى أربع متهمين بتشكيل عصابة لسرقة السيارات الفارهة بالجيزة، بأنهم اعتادوا سرقة السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مرة أخرى مقابل المال مستخدمين المفاتيح المصطنعة .

وأضاف المتهمون أنهم يتواصلون مع صاحب السيارة من خلال العثور على أى أرقام خاصة به مدونة على الأوراق المعثور عليها بالسيارة، ثم يحددون موعد تسلم النقود، ويتوجه أحدهم أو اثنين منهم للحصول على المبلغ المالى، ثم يتركون السيارة بأحد المناطق، وإرشاد صاحبها عنها عقب ذلك.

وقال المتهمون إن اثنين منهم لديهما خبرة فى مجال سرقة السيارات، حيث إنهما سابق اتهامهما فى قضايا سرقة، ويتوليان الاستيلاء على السيارة باستخدام المفاتيح المصطنعة، وأضافوا أنهم يستهدفون السيارات الملاكى الفارهة وسيارات النقل، ويتم تحديد مبلغ الفدية حسب ماركة السيارة وقيمتها.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالجيزة، بلاغًا من "جابر. ع" صاحب مؤسسة لتجارة الأوراق، أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته النقل من أسفل العقار سكنه، وأنه تلقى اتصال هاتفى من رقم محدد يساومه على إعادة السيارة مقابل مبلغ 80 ألف جنيه على أن تتم المقابلة بمنطقة العمرانية، ويترك المبلغ المالى بمكان سيحدده له، وسيعثر على كيس به رخصة تسيير السيارة، وعقب ذلك يرشده عن مكان السيارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان