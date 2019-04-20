مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

20 أبريل 2019 - 10:09 ص

لقي 27 شخصًا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين للنظام مصرعهم على يد تنظيم داعش.

وبجسب المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت أوقعت هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في وسط سوريا مقتل أكثر من 27 شخصا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل 27 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم أربعة ضباط كبار، جراء هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حمص الشرقي" في البادية السورية، بحسب وكالة فرانس برس.

من جهته تبنى التنظيم عبر حسابات جهادية هذه الهجمات على تطبيق تلغرام ليل الجمعة ـ السبت في بادية حمص.