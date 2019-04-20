  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
رئيس الهيئة

"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

إليسا

إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

بابا الفاتيكان

تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

برلماني

تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

داعش

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

ثعابين

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

السيسي

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

مايا دياب

مايا دياب تحتفل مع مدير أعمالها بوصلة رقص

السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن الاستفتاء: "مش هتصوت ملكش حق"

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

عرب وعالم

داعش
داعش

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

رفض طعن 27 متهمًا بمقتل الصحفية ميادة أشرف

#

«داعش» يعلن مسئوليته عن الهجوم الفاشل بسيناء

#

شاهد.. الصور الأولى لإمام المسجد ضحية حادث الهرم

#

مقتل متطوع بقصف للنظام السوري على إدلب

لقي 27 شخصًا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين للنظام مصرعهم على يد تنظيم داعش.

وبجسب المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت أوقعت هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في وسط سوريا مقتل أكثر من 27 شخصا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل 27 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم أربعة ضباط كبار، جراء هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حمص الشرقي" في البادية السورية، بحسب وكالة فرانس برس.

من جهته تبنى التنظيم عبر حسابات جهادية هذه الهجمات على تطبيق تلغرام ليل الجمعة ـ السبت في بادية حمص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان