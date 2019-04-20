12 ملاحظة ألزمت بها "الوطنية للانتخابات" القضاة داخل اللجان

20 أبريل 2019 - 10:05 ص

أرجأت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من المهام للقضاة رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الاستفتاء داخل اللجنة يتعين القيام بها لضمان صحة ونزاهة عملية الاستفتاء.

يبدأ رؤساء اللجان الفرعية السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد لجان الاقتراع داخل اللجنة.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي، كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

وألزمت الهيئة بختم ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانتي إبداء الرأي قبل إعطائها لناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاص به للإدلاء بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع الناخب الورقة بنفسه في صندوق الاقتراع تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبع السبابة باليد اليمنى في الحبر الفسفوري، وفي حالة رفض الناخب غمس إصبعه لا يتسلم بطاقة الرقم القومي ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات نموذج رقم 5 استفتاء ويحرر محضرا بذلك، ويسلم مذكرة إلى قائدة قوة التأمين لإرسالها إلى النيابة العامة.

إذا امتلأ صندوق الاقتراع الأول في أي وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأي داخله بقفل بلاستيكي يثبت فيه رقمه المسلسل بالنموذج رقم ( 5) استفتاء، واستعمال صندوق فارغ جديد تغلق فتحاته الأربعة بالأقفال البلاستيكية ويتم إثبات الأرقام المسلسلة لها بالنموذج رقم 5 استفتاء.

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بضبط كل مخالفة للقانون بالاستعانة بقوة التأمين المركز الانتخابي وتحرير مذكرة بالواقعة وتسليمها رفقة المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرسالهما إلى النيابة العامة.

في نهاية يوم الاستفتاء يقوم رئيس اللجنة بغلق الصندوق الانتخابي وإثبات رقم القفل البلاستيكي بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 5 استفتاء.

يقوم رئيس اللجنة بحصر أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين نموذج رقم (1) استفتاء ونموذج رقم (3) استفتاء الخاصة بالوافدين، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم (5).

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بغلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بحضور المتابعين والمسئول عن قوات التأمين بقفل بلاستيكي موجود عليه رقمه المسلسل أو قفل عادي يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة أو كليهما معا.

يمنع رؤساء اللجان الفرعية قيام أي ناخب بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول، حيث يقوم بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع لتقديمه دليلا على تصويتهم على نحو معين وهو ما قد يشير إلى احتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد، وفي حالة ضبط واقعة تصوير بطاقة التصويت يتم ضبط الناخب وتحرير محضر له بالواقعة.

يجب على رئيس اللجنة ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر المحضر بهذه الواقعة لم يتم ضبطه.