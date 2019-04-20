» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء

محمد الخرو
أدلت انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوتها فى لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، وذلك بعد فتح ابواب اللجان للتصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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