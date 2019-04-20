  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
رئيس الهيئة

"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

إليسا

إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

بابا الفاتيكان

تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

برلماني

تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

داعش

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

ثعابين

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

السيسي

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

مايا دياب

مايا دياب تحتفل مع مدير أعمالها بوصلة رقص

السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن الاستفتاء: "مش هتصوت ملكش حق"

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

عرب وعالم

ثعابين
ثعابين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

#

رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام

#

رئيس "بيراميدز" يستفز جمهور الأهلي بتصريح جديد

#

اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

اضطر رئيس ليبيريا الحالي نجم كرة القدم السابق جورج ويا، إلى أداء مهامه الرئاسية من بيته، بعدما عثر على ثعبانين داخل مكتبه الرسمي.

وبحسب مصادر لـ"سكاي نيوز" فقد طولب الرئيس ومسئولون حكوميون آخرون في وزارة الخارجية، بالبقاء بعيدًا عن المبنى إلى حين التحقق من سلامة المكان وخلوه من الحيوانات الضارة.

وأضافت المصادر أن المبنى سيعاد فتحه يوم الإثنين بعد رصد الثعبانين، وعندها، سيستأنف الرئيس والمسؤولون الآخرون مهامهم.

يذكر أن "ويا" يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم في تاريخها، ولعب لصالح أندية كروية كبرى منها باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنة 1995.

وتم تتويج ويا كلاعب القرن في القارة الأفريقية خلال السنة الموالية، ونال أيضًا جائزة الكرة الذهبية، وفي كانون الثاني 2018، أصبح رئيسًا لبلاده بعد مسار رياضي وسياسي حافل.

وتعتبر ليبيريا موطنًا لأنواع من الثعابين سامة، وفي وقت سابق من مارس الماضي وأبريل الجاري، تم إغلاق المبنى الحكومي نفسه بهدف التعقيم بسبب تواجد ثعابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان