رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

20 أبريل 2019 - 10:00 ص

اضطر رئيس ليبيريا الحالي نجم كرة القدم السابق جورج ويا، إلى أداء مهامه الرئاسية من بيته، بعدما عثر على ثعبانين داخل مكتبه الرسمي.

وبحسب مصادر لـ"سكاي نيوز" فقد طولب الرئيس ومسئولون حكوميون آخرون في وزارة الخارجية، بالبقاء بعيدًا عن المبنى إلى حين التحقق من سلامة المكان وخلوه من الحيوانات الضارة.

وأضافت المصادر أن المبنى سيعاد فتحه يوم الإثنين بعد رصد الثعبانين، وعندها، سيستأنف الرئيس والمسؤولون الآخرون مهامهم.

يذكر أن "ويا" يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم في تاريخها، ولعب لصالح أندية كروية كبرى منها باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سنة 1995.

وتم تتويج ويا كلاعب القرن في القارة الأفريقية خلال السنة الموالية، ونال أيضًا جائزة الكرة الذهبية، وفي كانون الثاني 2018، أصبح رئيسًا لبلاده بعد مسار رياضي وسياسي حافل.

وتعتبر ليبيريا موطنًا لأنواع من الثعابين سامة، وفي وقت سابق من مارس الماضي وأبريل الجاري، تم إغلاق المبنى الحكومي نفسه بهدف التعقيم بسبب تواجد ثعابين.