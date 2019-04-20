إقبال كثيف على لجان الانتخابات بمدرسة قصر الدوبارة بوسط البلد

20 أبريل 2019 - 09:59 ص

شهدت لجان مدرسة قصر الدوبارة بالتحرير، إقبالاً كثيفًا من قبل الناخبين في اليوم الأول لبدء التصويت على التعديلات الدستورية .

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أول أيام الاستفتاء داخل مصر في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وانطلقت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الداخل بالاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، عبر الاقتراع السري المباشر.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ولمدة 3 أيام.