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اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال

قضايا وحوادث

سعاد الخولى
سعاد الخولى

شيماء السيد

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تأجيل محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين في قضية الرشوة

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وأخصائي بشركة مصر للطيران لقيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017  ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها .

كشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 الف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الاموال .


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