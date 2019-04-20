مديرو الأمن يتفقدون لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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تفقد مديرو الأمن بكل المحافظات على تفقد محيط اللجان التى تشهد التصويت على التعديلات الدستورية للتأكد من الحالة الأمنية.

 وشدد مديرو الأمن خلال جولاتهم الميدانية على الخدمات الأمنية المشاركة في التأمين على أهمية مساعدة المواطنين خاصة كبار السن وذوي الإعاقة وترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 


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