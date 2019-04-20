مايا دياب تحتفل مع مدير أعمالها بوصلة رقص

20 أبريل 2019 - 09:47 ص

أظهر مقطع فيديو الفنانة مايا دياب وهى ترقص احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد مدير أعماله.

كانت الفنانة مايا دياب قد نشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه هي وترقص وتغني مع مدير أعمالها حمدي بدر، على أنغام أغنية "يا بتاع النعناع"، بمناسبة بيوم ميلاده.

وعلقت دياب على الفيديو بـ"بحبك كتير وينعاد عليك بهالرقصة الحلوة والغنية الحلوة.. كل سنة وأنت طيب".



شاهد الفيديو..

http://https//www.instagram.com/p/BwZmEYrnRTi/?utm_source=ig_web_copy_link



http://https//www.instagram.com/p/BwZmEYrnRTi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&fbclid=IwAR2Re4bhte0OpDH859pDbjgs2Zl3wXgCkGESRnXacBS_bDWXcvKUFODs-RI





