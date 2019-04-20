» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس

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بتروجت يستدرج المصرى على استاد السويس

يستضيف فريق بتروجت نظيره النجوم، فى الخامسة والنصف عصرًا على استاد الجيش بالسويس.

ويسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لحصد نقاط الثلاث فى مباراة الليلة لإبعاد الفريق البترولى عن شبح الهبوط

على الجانب الآخر يسعى مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط عن طريق خطف فوز يعزز من أسهم بقائه فى المسابقة شريطة الفوز فى المواجهات المقبلة بالمسابقة المحلية .

ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الأخير برصيد 25 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.


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