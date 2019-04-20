  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:03 ص
بحث متقدم
رئيس الهيئة

"الوطنية للانتخابات" تحذر الناخبين من هذا الأمر

إليسا

إليسا توجه تهديدا جديدا بالتزامن مع حفلها بجدة

بابا الفاتيكان

تصرفات غريبة للبابا داخل كنيسة الفاتيكان

برلماني

تفاصيل مثيرة عن "نطح" برلماني لرئيسه في المغرب

داعش

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

ثعابين

رئيس يدير دولته من منزله بسبب الثعابين

السيسي

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

مايا دياب

مايا دياب تحتفل مع مدير أعمالها بوصلة رقص

السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن الاستفتاء: "مش هتصوت ملكش حق"

شاهد.. "الرئيس" يدلي بصوته في الإستفتاء

الحياة السياسية

السيسي
جانب من ادلاء الرئيس بصوته في الاستفتاء

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

خبير استراتيجي: مصر تتعرض لتهديدات لم تحدث في التاريخ

#

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

#

ترامب يعلن تحرير السائحة الأمريكية المخطوفة في أوغندا

#

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

الانتخابات

مدرسة

الرئيس

السيسي

التعديلات الدستورية

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المدرسة تزامنا مع فتح باب التصويت، كما تم الدفع بقوات تعزيز فور وصول الرئيس السيسي وحتى مغادرته.

 كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات صادمة لعصابة سرقة السيارات الفارهة
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال
» قرينة "السيسي" تدلى بصوتها في الاستفتاء
» بتروجت يستدرج النجوم على استاد السويس
» فنانة شهيرة تحذر من إهانة دينها المسيحي: لن أدير خدي الأيسر أبدا
» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"
» ماذا سيفعل الخطيب مع "لاسارتي" بعد هزيمة "بيراميدز؟
» هل يفوز الأهلي بالحكام؟ .. إجابة "الحلفاوي" تحسم الأمر
» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان