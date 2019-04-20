الدولار يتراجع مجددا ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 إبريل.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء 17.27 جنيها، في بنك بلوم مصر، في حين سجل بنك الاسكندرية أقل سعر للبيع عند مستوى 17.24 جنيها.
أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم:-
البنك التجاري الدولي:
17.14 جنيها للشراء
17.24 جنيها للبيع
البنك العربى الأفريقي:
17.15 جنيها للشراء
17.25 جنيها للبيع
بنك أبوظبي الإسلامي:
17.15 جنيها للشراء
17.25 جنيها للبيع
بنك التعمير والإسكان:
17.15 جنيها للشراء
17.25 جنيها للبيع
بنك كريدي أجريكول مصر:
17.14 جنيها للشراء
17.24 جنيها للبيع
بنك الاسكندرية:
17.14 جنيها للشراء
17.24 جنيها للبيع
بنك قناة السويس:
17.14 جنيها للشراء
17.24 جنيها للبيع
البنك الأهلي المصري:
17.15 جنيها للشراء
17.25 جنيها للبيع
ظهر11:59 ص
فجر
03:59
شروق
05:27
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:31
عشاء
20:01