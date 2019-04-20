» وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"

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السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد
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الدستور

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التعديلات الدستورية

أهل الشر

أكد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الاستفتاء الخارجي شهد إيجابية و تفاعل ، ، حيث حرصوا على المشاركة في الاستفتاء، وقدموا صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.

وقالت وزيرة الهجرة ، إن غرفة عمليات الوزارة التي تابعت عملية الاستفتاء خلال اليوم الأول، رصدت مشاهد مشرفة من المواطنين في مختلف دول العالم وخاصة في دولتي السعودية والكويت، وقدمت الوزيرة تحياتها للأسر المصرية بالخارج التي قطعت مسافات طويلة لتصل لمقار اللجان الانتخابية وتشارك بإيجابية في العملية السياسية، رافعين الإعلام، ومرددين الهتافات الوطنية، حيث تنوعت صور المشاركين ما بين كبار السن والشباب، وبين العلماء والعمال، كما وجهت تحية خاصة للمرأة المصرية بالخارج التي حرصت على تقدم الصفوف وتحفيز أفراد أسرتها لتدعم جهود التنمية .

وحذرت الوزيرة من الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة التي تطلقها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للمقاطعة، والتي رصدتها غرفة العمليات، حيث تعكس فزع جماعات الشر، من الصورة المشرفة التي قدمها المصريين في الخارج، مؤكدة ثقتها بأن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التفاعل والمشاركة من جميع الفئات والأعمار في بناء مستقبل وطنهم مصر ، معقبة :" شاركوا و مستمعوش كلام أهل الشر ". الشكارة 800 رغيف الكل 6400 رغيف

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