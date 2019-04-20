كلوب يثير الجدل بتصريحاته الصادمة عن "دين" صلاح

20 أبريل 2019 - 08:28 ص

أثار يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي - موجة من الجدل بعد حديثه عن ارتباط نجمنا المصري محمد صلاح بدينه ، وكذا زميله ساديو ماني.



وقال "كلوب" في تصريحات لـ"ديلي ستار" الإنجليزية على هامش اختيار صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العال: "صلاح يقدم لنا نموذجًا جيدًا في كثير من الأشياء .. من الرائع أنه معنا .. وكذا ساديو ماني".



وأضاف: "صلاح وماني مسلمان يعيشان في عالمهما الذي يناقش أمور الدين بخطورة ، حيث يعتقد الناس هناك أنه إما أن تكون مع الأمر بالكامل ، وإما أن تكون ضده .. وهذا شيء خاطيء".



وأردف: "جميل جدًا أن يكون لدينا شخص مثل صلاح مفعهم بالحب والحيوية ، وفي ناس الوقت يلتزم بعقيدته".



وأنهى كلوب:"صلاح مؤثر للغاية في غرف الملابس، وإذا ظن شخص أن صلاح مؤثر على مستوى العالم، فإن هذا تصور صحيح".

