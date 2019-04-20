آل الشيخ يروي قصة ظلم "لاعب ثمنه 10 جنيه": هزمهم مرتين

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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"حساسين" معلقًا على بيع بيراميدز: "أنا زعلان"

ال الشيخ

روى تركي آل الشيخ - مالك نادي "بيراميدز" - قصة طريفة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" مستخدمًا فيها "الرموز" لتوصيل فكرة معينة.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : هاحكيلكوا حدوتة صغيرة ...نجم فريق كرة قدم كان سعيد وبيسعد جمهور فريقه انتهى عقده وطلب 10 جنيه راتب عشان يجدد لإن ده آخر عقد ليه وهو لاعب دولي كبير وعاوز يأمن مستقبله يتقال له لا لإن عندنا سقف للرواتب فيروح يدور على مستقبله فيقولوله بمساعدة صديق ( مش انا ?? ) ارجع احنا موافقين ويطلعوه بعد ما يمضي بساعات ويقولوله رجعنا بكلامنا ويروح".

وأضاف: "تلف الدنيا وبعدها بشهور يروحوا جايبين لاعب مش في المنتخب ويدوله راتب 15 جنيه ولاعب تاني برضو مش في المنتخب وليه سنة علي الدكه ويدوله في 6 شهور 20 جنيه يبقى دي مش إداره أو سيستم ده بيزرعوا فجل ( طبعا أنا بقصد واحد ?? ) وتلف الدنيا ويرجع اللاعب اللي كان بيسعد جمهوره ويهزمهم مرتين ... ربنا كبير ... اه افتكرت كان خايف إني اخذ منه اللقطة ... سبت ليك اللقطة بس طلعت بدون ألوان .. وعجبي".

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