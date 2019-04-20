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بمسلسل "زي الشمس"

فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع

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ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ريهام عبد الغفور

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور تفاصيل دورها في مسلسل "زي الشمس" المقرر عرضه رمضان المقبل ، مؤكدة أنه سيتم قتلها في المسلسل.

وتابعت في تصريحات صحفية : "أقدم شخصية فنانة تشكيلية تُقتل، وهي شقيقة نور التي تلعب دورها دينا الشربيني، وتظهر بالأحداث من خلال الفلاش باك"، مؤكدة أن المخرجة كاملة أبو ذكري تشجع أي فنان على الانضمام لأي عمل تخرجه، ورفضت التعليق على الأزمة الأخيرة التي أدت لانسحاب كاملة من استكمال التصوير" حسب "مصراوي".

"زي الشمس" تأليف مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، إخراج كاملة أبو ذكري.


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