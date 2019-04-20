موسى: "شارك فى الاستفتاء وغيظ الإخوان"

20 أبريل 2019 - 07:49 ص



دعا الإعلامي أحمد موسى، جموع المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم، مؤكدًا أن هذا الأمر ضمانة لمنع ضياع حق الشهداء.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة شأن مصر، يستحقون قيامنا بالمشاركة في الاستفتاء من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والقضاء على الإرهاب.



ووجه حديثه للمواطنين قائلاً: "صوتك في منتهى الأهمية، وحضرتك بتشارك في الاستفتاء من أجل استقرار بلادنا"، لافتًا إلى أن المصريين في الخارج شاركوا في الاستفتاء بالأغاني والاحتفالات.



واستطرد قائلاً: "المشاركة في الاستفتاء ترد على جماعة الإخوان ا ومروجي حملات عدم المشاركة في الاستفتاء ، معقبا :" شارك و غيظ الإخوان".

