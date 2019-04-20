» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو

20 أبريل 2019 - 07:34 ص

كشفت الفنانة نجلاء بدر أنها عانت مع زوجها الحالي من كثرة نظراته للسيدات ، مؤكدة أنه تغير كثيرًا.



وقالت في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة" : "طبيعي إن أي راجل هيبص على ست حلوة .. دي طبيعة .. وكذلك أنا لو شوفت أمير كرارة داخل مكان مثلا هبص عشان هو جان وقمر".



وأضافت: "البصة الأولى بعديها والتانية بعديها لكن فجأة ألاقيها جت ووقفت معانا فبسأل نفسي ازاي يعني فوقتها بقى بعلقه وابتدى يحس إن الموضوع بيضايقني".



