» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة نجلاء بدر أنها عانت مع زوجها الحالي من كثرة نظراته للسيدات ، مؤكدة أنه تغير كثيرًا.
وقالت في لقاء مع برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة" : "طبيعي إن أي راجل هيبص على ست حلوة .. دي طبيعة .. وكذلك أنا لو شوفت أمير كرارة داخل مكان مثلا هبص عشان هو جان وقمر".
وأضافت: "البصة الأولى بعديها والتانية بعديها لكن فجأة ألاقيها جت ووقفت معانا فبسأل نفسي ازاي يعني فوقتها بقى بعلقه وابتدى يحس إن الموضوع بيضايقني".
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