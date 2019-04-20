وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

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السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
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الاستفتاء

دي إم سي

التعديلات الدستورية

نبيلة مكرم



أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن غرفة عمليات الوزارة تواصلت مع المصريين بالخارج لمتابعة ورصد مشاركة المواطنين بالخارج على التصويت في التعديلات الدستورية.

 وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، أن الغرفة تلقت 47 استفسارا بسيطا حول مدى المشاركة في الاستفتاء رغم انتهاء بطاقة الرقم القومي.

 وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك حملات رصدتها الوزارة علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحاول عرقلة المشاركة في تعديلات الدستور.

واستكملت قائلة : "قمنا بتقديم إرشادات ونصائح للمصريين بالخارج بعدم الكتابة بالقلم الرصاص، أو كتابة أي رسائل حب للقيادة السياسية حتى لا يتم إبطال صوت المشارك في التعديلات الدستورية".

 ووجهت الشكر للجاليات المصرية في السعودية والأردن ودول الخليج، بعد الدور الكبير من أجل توفير كل سبل الراحة والنقل للمصر يين كبار السن، للمشاركة في التعديلات الدستورية.

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