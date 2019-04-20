أمريكا تفجر مفاجأة مدوية عن دور سيناء في "صفقة القرن"

20 أبريل 2019 - 07:24 ص

عبر جيسون جرينبلات - مبعوث السلام الأمريكي للشرق الأوسط - عن انزعاجه الشديد مما يقال عن "صفقة القرن" ، مؤكدًا كذب المعلومة التي تفيد ضم جزءًا من سيناء وتوطين فلسطيني غزة فيه.



وقال "جرينبلات" في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر" : ""اطلعت على تقارير قالت إن خطتنا تشمل مفهوما ينص على تسليمنا جزءا من سيناء، التي تتبع مصر، إلى غزة. هذا كذب!".



وأضاف جرينبلات، متوجها إلى المتابعين: "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه. من المفاجئ والمحزن رؤية أشخاص لا يعرفون ماذا تحتوي الخطة ومع ذلك يقومون بابتكار روايات مزورة ونشرها".

