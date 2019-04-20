  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:15 ص
بحث متقدم
جرينبلات

أمريكا تفجر مفاجأة مدوية عن دور سيناء في "صفقة القرن"

مسرح مصر

زوجة نجم مسرح مصر: طردني من البيت أنا وبنته لهذا السبب

تركي آل الشيخ

رسالة نارية من تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" يكشف تفاصيل مثيرة وجديدة عن صفقة القرن

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية بشأن النادي الأهلي

الدكتور على عبد العال

هذا ما قاله "عبدالعال" عن الدستور المصري وتعديله

أرشيفية

انتظام استفتاء المصريين بالخارج بـ140 بعثة حول العالم

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

أمريكا تفجر مفاجأة مدوية عن دور سيناء في "صفقة القرن"

آخر الأخبار

جرينبلات
جرينبلات

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

#

«كوشنر»: الكشف عن «صفقة القرن» بعد رمضان

#

«الحضري» يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في القرعة

#

رسميًا.. «كوشنر» يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

صفقة القرن

عبر جيسون جرينبلات - مبعوث السلام الأمريكي للشرق الأوسط - عن انزعاجه الشديد مما يقال عن "صفقة القرن" ، مؤكدًا كذب المعلومة التي تفيد ضم جزءًا من سيناء وتوطين فلسطيني غزة فيه.

وقال "جرينبلات" في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر" : ""اطلعت على تقارير قالت إن خطتنا تشمل مفهوما ينص على تسليمنا جزءا من سيناء، التي تتبع مصر، إلى غزة. هذا كذب!".

وأضاف جرينبلات، متوجها إلى المتابعين: "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه. من المفاجئ والمحزن رؤية أشخاص لا يعرفون ماذا تحتوي الخطة ومع ذلك يقومون بابتكار روايات مزورة ونشرها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: ستشاهدون قتلي خلال أسابيع
» فنانة شهيرة: بحب أبص على الرجالة اللي شكلهم حلو
» "آل الشيخ" يكشف حقيقة انتقال "السعيد" للزمالك
» حريق يلتهم أكبر مدرسة يهودية في روسيا
» زوجة علي ربيع تعلن طلاقها بهذه الجملة المثيرة
» إصابة 37 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» طائرة تلغي رحلتها في الجو إثر اصطدامها بـ"جسم غريب"
» سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام
» نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"
» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان