أديب عن الاستفتاء: "مش هتصوت ملكش حق"

20 أبريل 2019 - 07:05 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المعارضة المصرية دعت المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معقبا : "مستحيل يتزور ده كان زمان".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الكرة الآن في ملعب الشعب المصري، وكل مواطن سيشارك في التعديلات الدستورية صوته سيفرق في النتيجة.



وتابع الإعلامي: "اللي مصوتش ملهوش حق، والعملية لن تزيد عن 10 دقائق، خليك حر وقول رأيك".

