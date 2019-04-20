زوجة نجم مسرح مصر: طردني من البيت أنا وبنته لهذا السبب

20 أبريل 2019 - 06:47 ص

وجهت ندى محمود اتهامات قاسية لزوجها الفنان علي ربيع - نجم مسرح مصر - وذلك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "ندى" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "“أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها، هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة.

وعادت وكتبت عبر حسابها بـ"انستجرام" : “أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتى أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقي أمام الله، إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل“.

كما شاركت متابعيها على “إنستجرام” بـ “استوري” كتبت فيه: “طبعًا يا جماعة لو الأكونت بتاعي اتقفل أكيد هتكونوا عارفين مين اللي عمل كدا”، واستوري آخر كتبت فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل“.