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زوجة نجم مسرح مصر: طردني من البيت أنا وبنته لهذا السبب

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مسرح مصر
مسرح مصر

أحمد عادل شعبان

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على ربيع

وجهت ندى محمود  اتهامات قاسية لزوجها الفنان علي ربيع - نجم مسرح مصر - وذلك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "ندى" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "“أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها، هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة.

طرد علي ربيع لزوجته وابنته

وعادت وكتبت عبر حسابها بـ"انستجرام" : “أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتى أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقي أمام الله، إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل“.

كما شاركت متابعيها على “إنستجرام” بـ “استوري” كتبت فيه: “طبعًا يا جماعة لو الأكونت بتاعي اتقفل أكيد هتكونوا عارفين مين اللي عمل كدا”، واستوري آخر كتبت فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل“.

طرد علي ربيع لزوجته وابنته


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