» حريق يلتهم أكبر مدرسة يهودية في روسيا

20 أبريل 2019 - 01:20 ص

شب حريق في أكبر مدرسة دينية يهودية (يشيفا) في روسيا بينما تجمع متعبدون لتناول وجبة عيد الفصح، حسبما قال مسؤول يهودي.



لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحريق الذي نشب بمدرسة "تورات حاييم" الكائنة بضاحية شرقي موسكو.



ونقلت وكالة الإنباء "انترفاكس" عن أولغا إزالوفا، الناطقة باسم كبير حاخامات موسكو، قولها إن الحريق نشب في منطقة تخزين لحم الكوشر، مضيفة أنه تم رسم صليب معقوف على مدخل اليشيفا.

