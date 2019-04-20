تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية بشأن النادي الأهلي

صرح المستشار تركي اَل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، بأنه يتوقع فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام هذا الموسم، وسيحتل فريق الزمالك المركز الثاني، ثم يحل بيراميدز المركز الثالث.



وعلق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر" قائلًا: "أنت مُصر بردو إن الأهلي هياخد الدوري"، ليرد "اَل الشيخ"، قائلًا: "الأهلي أساس متين ونادي عريق وأرضيته صلبة، ومهما حدث فيه من اهتزازات أو سوء قرارات أو اختيارات خاطئة أوعدم توفيق، يظل الأساس أساس، وعندما نستحضر روح وتاريخ النادي الأهلي تعطيك 30 أو 40% إضافة عن أي ناد اَخر".

