» زوجة علي ربيع تعلن طلاقها بهذه الجملة المثيرة

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أعلنت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، انفصالها عن زوجها، وذلك من خلال منشور على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإنستجرام».
وقالت ندى من خلال صفحتها على «فيسبوك»: «أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة».
وفي منشور أخر على حسابها بـ«إنستجرام»، قالت ندى: «أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله.. إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل».

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