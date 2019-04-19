هذا ما قاله "عبدالعال" عن الدستور المصري وتعديله

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قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور المصرى من الدساتير «الجامدة»، ويمر بمراحل معقدة مركبة تنتهى غالبًا بالاسفتتاء، أما الدساتير المرنة فإجراءات تعديلها مبسطة وقد لا تنتهى بالاستفتاء.
وأضاف عبدالعال، في حواره مع الإعلامى خالد أبوبكر، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن التعديلات تمر بمراحل ومحطات أولاها طلب التعديل، ولا بد أن يحال إلى الجلسة العامة التي تحيله إلى اللجنة العامة.
وأوضح أنه بعد موافقة اللجنة العامة، يعرض على مجلس النواب لمناقشته من حيث المبدأ، وبعد موافقة أغلبية الاعضاء نداءً بالاسم يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لمدة 60 يومًا، مضيفاً: «وضعنا خطة لمناقشة هذه التعديلات في اللجنة الدستورية والتشريعية».
وقال عبدالعال إن الدستور هو الوثيقة الأولى، وملك للشعب كله، ولا بد من قدر من التوافق لتعديله، من خلال الحوار المجتمعى، والاستماع لكل الآراء، سواء من الأطراف السياسية أو القوى الحزبية، أو النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والسياحية، والمجالس القومية للمرأة وغيرها، والقضاة وأساتذة الجامعات، وكل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أنه تم الاستماع لآراء الآخرين بحرية كاملة، والحوار المجتمعى طور الكثير من الأفكار وغير الكثير من القناعات، مضيفا: «تقييمى له بأنه حوار سيؤسس لمرحلة برلمانية في تاريخ مصر وستنهل منه الأجيال القادمة باعتبارها سابقة برلمانية لم تشهدها الحياة النيابية في مصر، وهذا الحوار كان الغرض منه إنارة الطريق أمام النواب، وغير عندى بعض القناعات، والمنتج النهائى أن هذا الحوار غير الكثير من صياغات هذه المواد، وكان حوارًا مفيدًا».


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