انتظام استفتاء المصريين بالخارج بـ140 بعثة حول العالم

19 أبريل 2019 - 11:00 م

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال 140 بعثة دولية في 124 دولة.



وقال «الشريف»، في بيان للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع غرف العمليات في كل من وزارتي الخارجية، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وإن عملية التصويت في الخارج تسير بانتظام اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لكل دولة.



وأضاف أن السفارات المصرية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المصريين في الخارج، خاصة في الدول العربية كالكويت والإمارات والبحرين والسعودية، موضحًا أنه لم تتلق غرفة العمليات بلاغات عن أي خروقات أو خروج عن القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأوضح أن عملية الاستفتاء في الخارج تجري على مدار ثلاثة أيام متتالية اعتبارًا من الجمعة 19 إبريل الجاري، لتبدأ يومها الثاني غدا السبت وهو اليوم الذي تبدأ فيه أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية في تمام التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتتخللها ساعة راحة في تمام الثالثة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، حيث تسلم القضاة الأوراق الخاصة باللجان المعينين عليها.



وأكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تيسيرًا على المواطنين المتواجدين في غير المحافظات المقيمين فيها، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه يحق للوافد أن يدلي بصوته أمام أية لجنة فرعية قريبة منه دون تقيد باللجان المخصصة للوافدين.

