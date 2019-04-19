  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:22 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية بشأن النادي الأهلي

الإعلامي عمرو أديب

"أديب" يكشف تفاصيل مثيرة وجديدة عن صفقة القرن

عبد الله السعيد

"آل الشيخ" يكشف حقيقة انتقال "السعيد" للزمالك

الدكتور على عبد العال

هذا ما قاله "عبدالعال" عن الدستور المصري وتعديله

أرشيفية

انتظام استفتاء المصريين بالخارج بـ140 بعثة حول العالم

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

«الوطنية للانتخابات»:

انتظام استفتاء المصريين بالخارج بـ140 بعثة حول العالم

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

الشبكة العربية ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"مصر تستطيع".. مؤسسة وليدة للتواصل مع علماء مصر بالخارج

#

ترتيب دولى.. المصريون أقل شعوب العالم سعادة

#

برلماني يطالب العالم بسن قوانين ضد «الإسلاموفوبيا»

#

"الهجرة" تطلق مبادرة للتواصل مع المصريين في الخارج

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال 140 بعثة دولية في 124 دولة.
وقال «الشريف»، في بيان للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع غرف العمليات في كل من وزارتي الخارجية، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وإن عملية التصويت في الخارج تسير بانتظام اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لكل دولة.
وأضاف أن السفارات المصرية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المصريين في الخارج، خاصة في الدول العربية كالكويت والإمارات والبحرين والسعودية، موضحًا أنه لم تتلق غرفة العمليات بلاغات عن أي خروقات أو خروج عن القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن عملية الاستفتاء في الخارج تجري على مدار ثلاثة أيام متتالية اعتبارًا من الجمعة 19 إبريل الجاري، لتبدأ يومها الثاني غدا السبت وهو اليوم الذي تبدأ فيه أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية في تمام التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتتخللها ساعة راحة في تمام الثالثة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، حيث تسلم القضاة الأوراق الخاصة باللجان المعينين عليها.
وأكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تيسيرًا على المواطنين المتواجدين في غير المحافظات المقيمين فيها، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه يحق للوافد أن يدلي بصوته أمام أية لجنة فرعية قريبة منه دون تقيد باللجان المخصصة للوافدين.
وأوضح أن الهيئة قامت بتعليق لافتة في كل لجنة بنصوص الدستور المعدلة التي يجري التصويت عليها، فضلًا عن تزويد كل لجنة بنسخة مطبوعة بنظام «برايل» ليطلع عليها المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة، والإلمام بفحوى التعديلات موضوع التصويت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق يلتهم أكبر مدرسة يهودية في روسيا
» زوجة علي ربيع تعلن طلاقها بهذه الجملة المثيرة
» إصابة 37 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» طائرة تلغي رحلتها في الجو إثر اصطدامها بـ"جسم غريب"
» سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام
» نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"
» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي
» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى
» مفاجأة وفرحة بخصوص الطفلة الأجنبية التي أنجبتها الأم المصرية !!
» الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان