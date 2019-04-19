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لأول مرة.. مقاتلة عراقية تشارك التحالف الدولي بمهمة دفاعية

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روسيا تشن غارات مشتركة مع التحالف الدولي ضد "داعش"
روسيا تشن غارات مشتركة مع التحالف الدولي ضد "داعش"

المصريون ووكالات

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أعلنت بغداد، الجمعة، مشاركة مقاتلة عراقية من طراز "إف -16"، للمرة الأولى مقاتلة للتحالف الدولي في مهمة جوية "دفاعية" بالتحليق فوق الحدود العراقية - السورية.
وذكر بيان صادر عن قيادة القوة الجوية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اطلعت عليه الأناضول، أن "هذه الطلعة؛ الأولى التي تقوم فيها مقاتلة تابعة للقوة الجوية العراقية، بمهمة قتالية دفاعية مشتركة مع طائرة مقاتلة من طائرات التحالف".
وأضاف أن "هكذا طلعات جوية مهمة لبناء قدرات القوات العراقية"، دون تفاصيل.
ونقل البيان، عن مدير العمليات الجوية في التحالف الدولي العميد بروك ليونارد، قوله إن "القوة الجوية العراقية تواصل بناء قدراتها، حيث يعمل مستشارو التحالف الجويون مع شركائهم العراقيين لتوحيد العمليات ضد المنظمات الارهابية".
وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون أول 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق، وذلك بمساعدة مقاتلات من التحالف الدولي.
وخلال قتالها ضد "داعش"، لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.
ولايزال عناصر من تنظيم "داعش"، يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.

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