المجلس العسكري بالسودان: جهودنا متواصلة للتعامل مع الوضع

19 أبريل 2019 - 11:30 م

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، إن الجهود متواصلة للتعامل مع الوضع الراهن، وأن الحياة تعود إلى طبيعتها.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا.



ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس، واطلعت عليه الأناضول، طمأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الرئيس الكيني على الأوضاع في السودان.



من جهته، أكد الرئيس الكيني، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.



وأعرب كينياتا، عن وقوف بلاده ومساندتها للسودان لتجاوز هذه المرحلة، وفق المصدر نفسه.



وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

