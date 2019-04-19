لندن.. 682 موقوفاً باحتجاجات تغير المناخ في 5 أيام

19 أبريل 2019 - 11:30 م

ارتفع عدد الموقوفين من نشطاء البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، في 5 أيام، إلى 682 شخصا، على خلفية مظاهرات احتجاجية على ما يعتبرونه "تقاعسًا" من قبل الحكومة في قضايا أزمات البيئة والمناخ العالمي.



وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إن عدد نشطاء مكافحة التغير المناخي الموقوفين ارتفع، منذ الاثنين، إلى 682 شخصًا.



وعزا البيان سبب التوقيف إلى "عدم امتثال الموقوفين لتحذيرات الشرطة وإغلاقهم طرقات".



ومنذ الاثنين، تنظّم حركة "تمرد انقراض" الشعبية، احتجاجات في لندن، لمطالبة الحكومة بإعلان حالة "الطوارئ المناخية"، واتخاذ اجراءات "من أجل التصدي لتغير المناخ كأولوية تعليمية".



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 570 من نشطاء البيئة المحتجين.



وخلال الأسبوع، قام المتظاهرون بإغلاق جسر "واترلو" الذي يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمني مكثف للشرطة.



فيما تمركزت مظاهرات أخرى في مناطق "ماربل آرتش"، وشارع أوكسفورد بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.

