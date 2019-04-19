مسلمون يحيون ليلة النصف من شعبان في مدن أوروبية

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الشبكة العربية ـ ووكالات

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أحيى المسلمون في العديد من مدن العالم، مساء الجمعة، ليلة النصف من شعبان التي تُبشر بقدوم شهر رمضان المبارك.
واكتظت المساجد بالوافدين من المصلين، لإحياء هذه المناسبة الدينية، في كل من البوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، وألمانيا.
وأحيى مسلمو البوسنة ليلة النصف من شعبان، في مسجد "غازي خسرو بك" في العاصمة سراييفو، عقب صلاة العشاء، بحضور حشود غفيرة من المواطنين.
فيما أحيى هذه المناسبة المسلمون في مقدونيا الشمالية، بمسجد مصطفى باشا في العاصمة سكوبيه، حيث نظمت إدارة المسجد برنامجًا خاصًا، تخللته فقرات تُليت فيها آيات من الذكر الكريم، فضلًا عن الأناشيد والابتهالات الدينية.
ونظمت الاحتفالية في سكوبيه، بالتعاون ما بين الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية، ومستشارية الشؤون الدينية في السفارة التركية.
وأما في ألمانيا، فأحيى المسلمون المناسبة الفضيلة، في المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة كولن.
ويحيي المسلمون في أصقاع الأرض ليلة النصف من شعبان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء عقب صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي. 

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