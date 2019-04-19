  • السبت 20 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:10 ص
بحث متقدم
تظاهرات فرنسا

فرنسا تستعد لـ"السبت الأسود" بنشر 60 ألف شرطي

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

قوات الشرطة

استنفار أمني مكثف بالقاهرة والمحافظات لتأمين الإستفتاء غدًا

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

مقتل 22 في هجوم عرقي شمالي نيجيريا

عرب وعالم

مقتل 17 بتفجيرات انتحارية في نيجيريا
مقتل 17 بتفجيرات انتحارية في نيجيريا

أخبار متعلقة
#

مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

#

مقتل 5 عناصر أمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

#

مقتل 4 أفراد شرطة في هجوم لطالبان بأفغانستان

#

10 قتلى في هجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو

قُتل 22 شخصًا في هجوم عرقي شمال شرقي نيجيريا، الجمعة، وفق مسؤول محلي.
وقال عدي دانييل، عمدة مدينة "ووكاري"، في اتصال هاتفي مع الأناضول إن "الهجوم وقع في مدينة ووكاري، التابعة لولاية تارابا".
وأوضح دانييل أن "المهاجمون (المشتبه في أنهم من ميليشيات "تيف" العرقية) استهدفوا أشخاص من عرقية جوكون في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأضرموا النار في العديد من المنازل".
وتابع: "استيقظ أهالي ووكاري على الهجوم الغاشم، واشتعال النار في منازلهم".
ولفت أن "22 شخصا قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح".
من جهته، أكد ديفيد ميسال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تارابا، للأناضول، "وقوع أعمال عنف في المنطقة المذكورة".
وأضاف "لا يمكنني في الوقت الحالي تحديد عدد الضحايا من القتلى والمصابين، حيث ما زالت الجهات المختصة تحقق في تفاصيل الهجوم".
وتوجد في هذا البلد 250 مجموعة عرقية، على رأسها "الهوسا"، و"الفولاني"، و"اليوروبا"، و"الإيبو"، و"التيف"، و"جوكون". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 37 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة
» طائرة تلغي رحلتها في الجو إثر اصطدامها بـ"جسم غريب"
» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي
» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى
» مفاجأة وفرحة بخصوص الطفلة الأجنبية التي أنجبتها الأم المصرية !!
» الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام
» «الإفتاء»: نقل المقابر خارج القاهرة حرام
» طلعت يوسف يرحل عن تدريب مصر المقاصة
» أمريكا: صفقة القرن تراعي مصالحنا كما حدث في الجولان
» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان