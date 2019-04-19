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ماكرون يعرض سياسته بشأن مطالب "السترات الصفراء"

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

الشبكة العربية ـ ووكالات

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ماكرون يدعو إلى "حوار وطني" لحل أزمة "السترات الصفراء"

قالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل، لتقديم ملخص عن سياسة جديدة موسعة، استجابة لمطالب احتجاجات "السترات الصفراء".
وأضافت الرئاسة، في بيان، أن "المؤتمر الصحفي سيعقد في 25 أبريل (نيسان) الجاري، بهدف تقديم ملخص عن السياسة الجديدة الموسعة لماكرون".
وبيّنت أن السياسة الجديدة "تشكلت عبر لقاءات عامة في أنحاء البلاد، استجابة لمطالب احتجاجات السترات الصفراء"، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.
وأشار البيان، إلى أن "المؤتمر الصحفي سيقام في قصر الإليزيه".
والإثنين الماضي، ماكرون اضطر إلى إلغاء كلمة بشأن السياسات الجديدة، بسبب حريق كاتدرائية نوتردام.
واشتعلت النيران بالكاتدرائية التاريخية، الإثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها، ما تسبب في انهيار سقفها، ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا، بحسب إعلام محلي.
وفي 13 أبريل الماضي، تظاهر محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا للأسبوع الـ 22 على التوالي، فيما تستعد الحكومة لعرض تقرير عن "الحوار الوطني الكبير" المخصص لتهدئة غضبهم.
ودفع الرئيس الفرنسي باتجاه إجراء الحوار، لحل أزمة "السترات الصفراء"، التي تعد الأسوأ منذ بداية ولايته الرئاسية في 2017.
وقام "الحوار الكبير" على عقد حوالي 10 آلاف اجتماع محلي، وفتح 16 ألف دفتر شكاوى في البلديات، إضافة إلى تقديم آلاف الاقتراحات من جانب مواطنين، في محاولة لحل الأزمة.
يذكر أن الاحتجاجات بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات ماكرون الاقتصادية، التي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال العاديين. 

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