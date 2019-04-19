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العراق.. ارتفاع مخزون المياه إلى 43 مليار متر مكعب

عرب وعالم

سيول في العراق
سيول في العراق

المصريون ووكالات

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أعلن العراق، الجمعة، ارتفاع مخزونه من المياه إلى أكثر من 43 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 14 مليار متر مكعب في 2018.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية مواجهة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي يشهدها العراق (مرتبطة برئاسة الوزراء)، وفق المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال البيان إن "الخزين (المخزون) المائي ارتفع إلى 43.06 مليار متر مكعب، بينما كان العام الماضي، 14.3 مليار متر مكعب".
وأضاف أن "حجم توليد الطاقة الكهربائية من السدود العراقية، بلغ ألف و235 ميغاوات".
والأربعاء، أعلن عبد المهدي ارتفاع مخزون بلاده من المياه إلى أكثر من 41 مليار متر مكعب.
وعقب اجتماع جرى في 12 أبريل/ نيسان الماضي، قرر عبد المهدي إبقاء خلية مواجهة السيول والفيضانات في حالة اجتماع دائم، لتقييم وضع مياه السيول والإجراءات، واتخاذ القرارات اللازمة بشـأنها، لحماية المواطنين والمزارعين وتعويضهم عن خسائرهم.
ومنذ أسابيع، تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.
كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران، عدة قرى ونواحي في محافظات عراقية، علاوة على هطول كميات كبيرة من الأمطار، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية وصول أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة حد الامتلاء. 

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