» إصابة 37 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

أصيب 37 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، لوكالة الأناضول، إن 17 من بين الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المطاطي، و15 تعرضوا للإصابة بقنابل الغاز بشكل مباشر.
وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الصحة أن من بين المصابين، 5 مسعفين، و4 صحفيين، بينما تضررت سيارة إسعاف، جنوبي قطاع غزة.
ويشارك الفلسطينيون، في مسيرات العودة، التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار 2018.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. -