» إصابة 37 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

19 أبريل 2019 - 10:20 م

أصيب 37 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، لوكالة الأناضول، إن 17 من بين الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المطاطي، و15 تعرضوا للإصابة بقنابل الغاز بشكل مباشر.

