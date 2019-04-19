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طائرة تلغي رحلتها في الجو إثر اصطدامها بـ"جسم غريب"

عرب وعالم

طائرة
طائرة

المصريون ووكالات

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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية، الجمعة، لإلغاء رحلتها في الجو، والعودة إلى المطار، عقب اصطدامها بجسم غريب، لم يتضح على الفور.
ونقلت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" عن متحدثة باسم شركة النقل الوطنية (لم تسمّها)، أن "طاقم طائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا، عاد بعد إقلاعها، بعد أن شعر أن العجلة الأمامية للطائرة اصطدمت بجسم غريب، عند مغادرتها المطار".
وقالت إن الرحلة التي تحمل رقم "NZ5759"، والتي كانت متجهة من مدينة "كرايست تشيرتش" إلى مدينة "دنيدن"، عادت إلى المطار مرة أخرى، كإجراء احتياطي عقب الحادث الذي وقع مساء الجمعة.
وأشارت إلى أن "الطائرة هبطت بشكل طبيعي في الساعة 8 مساء، وسيتم تفتيشها من قبل المهندسين لمعرف سبب الاصطدام بالعجلة".
وأوضحت المتحدثة أن ركاب الطائرة سيتم توفير رحلات بديلة لهم غدا السبت، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى إقامة قد تم تزويدهم بغرف في فنادق. 

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