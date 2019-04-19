الناطق باسم حفتر: قواتنا تتقدم نحو طرابلس

19 أبريل 2019 - 10:00 م

قال أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إن قواتهم تتقدم نحو العاصمة طرابلس، وهي ملتزمة بقواعد الاشتباك واحترام القانون الإنساني.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، بمدينة بنغازي (شرق)، تابعه مراسل "الأناضول".



تصريحات الناطق باسم قوات حفتر، جاءت بعد تقرير تحدثت عن خسارة الأخيرة للقوس الغربي من معركة طرابلس، والذي يمتد من مدينة الزاوية إلى تخوم مدينة غريان (80 كلم جنوب طرابلس)، مرورا بحي السواني (30 كلم جنوب وسط طرابلس)، ومدينتي الزهراء والعزيزية بمنطقة ورشفانة (45 كلم جنوب طرابلس) على طول أكثر من 100 كلم، بحسب وسائل إعلام ليبية وبيانات رسمية.



وكان حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي قد أطلق عملية عسكرية في 4 أبريل/ نيسان الجاري، للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة "الوفاق الوطني" (المعترف بها دولياً) لها، وانكسارها في عدة محاور قتال.



وأضاف المسماري، "من أولويات قواتنا مراعاة المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على سلامة السكان في طرابلس ومحيطها وإنهاء المعركة الوطنية بشكل ناجح"، في إشارة إلى اتهام حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لقوات حفتر بقصف أهداف مدنية في حي أبوسليم بطرابلس بصواريخ غراد.



وأشار إلى أن طيران حكومة "الوفاق الوطني"، استهدف، الجمعة، قاعدة الوطية الجوية (140 جنوب غرب طرابلس)، ولم تسجل أية إصابات.



ولفت إلى أن "هذه الطائرات تقلع من مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة)".



وفي حديثه عن الهجوم الذي نفذته الخميس، قوات تتبع لحكومة "الوفاق" على قاعدة تمنهنت الجوية (جنوب) قال المسماري، إن القوات المهاجمة لم تستطع الدخول لقلب القاعدة .

