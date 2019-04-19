ضبط هاربين من تنفيذ 915 حكما قضائيا بالفيوم خلال 24 ساعة

19 أبريل 2019 - 09:30 م

شنّت، الأجهزة الأمنية في الفيوم، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، حملة لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين بالقضايا الجنائية، والمخالفين من السائقين.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط هاربين من تنفيذ 915 حكمًا قضائيًا، وتحرير569 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.