  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:11 م
بحث متقدم
تظاهرات فرنسا

فرنسا تستعد لـ"السبت الأسود" بنشر 60 ألف شرطي

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

قوات الشرطة

استنفار أمني مكثف بالقاهرة والمحافظات لتأمين الإستفتاء غدًا

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

ضبط هاربين من تنفيذ 915 حكما قضائيا بالفيوم خلال 24 ساعة

آخر الأخبار

سقوط 78 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة
سقوط 78 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

تنفيذ 98 حكما وفحص مسجلين خلال حملة أمنية

#

مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

#

تنفيذ 97 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بمطروح

#

تنفيذ 97 حكمًا قضائيًا وفحص 12 مسجلًا ومشتبهًا فيه خلال حملة أمنية بمطروح

شنّت، الأجهزة الأمنية في الفيوم، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، حملة لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين بالقضايا الجنائية، والمخالفين من السائقين.

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط هاربين من تنفيذ 915 حكمًا قضائيًا، وتحرير569 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي
» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى
» مفاجأة وفرحة بخصوص الطفلة الأجنبية التي أنجبتها الأم المصرية !!
» الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام
» «الإفتاء»: نقل المقابر خارج القاهرة حرام
» طلعت يوسف يرحل عن تدريب مصر المقاصة
» أمريكا: صفقة القرن تراعي مصالحنا كما حدث في الجولان
» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» «بومبيو» يتوعد روسيا بـ«إجراءات شديدة»
» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان