  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
تظاهرات فرنسا

فرنسا تستعد لـ"السبت الأسود" بنشر 60 ألف شرطي

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

قوات الشرطة

استنفار أمني مكثف بالقاهرة والمحافظات لتأمين الإستفتاء غدًا

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

بعد الفوز على الأهلي

الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة

الرياضة

سلة الزمالك
سلة الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76

#

الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز

#

برشلونة يتأهل بسهولة لربع نهائي أبطال أوروبا

#

الترجي التونسي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السلة

الزمالك

الاهلى

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، بنتيجة (83-76)، في المباراة الرابعة ضمن سلسلة لقاءات دور نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وبهذه النتيجة يفوز الزمالك في ثلاثة مباريات مقابل فوز وحيد للأهلي، ليتأهل الأبيض إلى الدور النهائي.

وكان الزمالك فاز بالمباراة الأولى من قبل النهائي بنتيجة 70 - 64، فيما انتزع الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 77 - 76، وعاد الزمالك ليفوز مجددا في المباراة الثالثة بنتيجة 81-54.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي
» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى
» مفاجأة وفرحة بخصوص الطفلة الأجنبية التي أنجبتها الأم المصرية !!
» الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام
» «الإفتاء»: نقل المقابر خارج القاهرة حرام
» طلعت يوسف يرحل عن تدريب مصر المقاصة
» أمريكا: صفقة القرن تراعي مصالحنا كما حدث في الجولان
» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» «بومبيو» يتوعد روسيا بـ«إجراءات شديدة»
» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان