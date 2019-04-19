» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة

19 أبريل 2019 - 09:27 م

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، بنتيجة (83-76)، في المباراة الرابعة ضمن سلسلة لقاءات دور نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وبهذه النتيجة يفوز الزمالك في ثلاثة مباريات مقابل فوز وحيد للأهلي، ليتأهل الأبيض إلى الدور النهائي.

وكان الزمالك فاز بالمباراة الأولى من قبل النهائي بنتيجة 70 - 64، فيما انتزع الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 77 - 76، وعاد الزمالك ليفوز مجددا في المباراة الثالثة بنتيجة 81-54.