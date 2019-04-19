«الإدارية العليا» ترفض طعن وقف الاستفتاء على الدستور

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الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الإدارية

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدعوى المطالبة بوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإجراء التصويت على التعديلات المقترحة مادة مادة وليس جملة واحدة، وذلك لانتفاء القرار الاداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان أشرف خميس ومحمد المنجي وحمدي أبو زيد وشريف حشيش وأكرم شوقي وعمرو المقاول ومحمود رشيد ومصطفى الحلفاوي نواب رئيس المجلس.

وقالت المحكمة إن مجلس النواب ناقش هذه التعديلات ووافق عليها وفقا لأحكام المادة 226 من الدستور، وأن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتبار أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا الإجراء من جانب الهيئة انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي في تلك التعديلات، وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يستقل به المجلس وحده.


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