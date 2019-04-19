» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي

19 أبريل 2019 - 09:13 م

حقق فريق المصري فوزًا وديًا على نجمة سيناء بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب بورسعيد، استعدادًا لموقعة الأهلي المؤجلة من الجولة 19 والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس 25 أبريل الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري 4 – 0 أحرزهم أوستين أموتو في الدقيقة الثانية بضربة رأس وأضاف حسين رجب الهدف الثانى فى الدقيقة 10 من مجهود فردي وسجل سعيدو سينبوري الهدف الثالث في الدقيقة 23 قبل أن يختتم أموتو أهداف الشوط في الدقيقة 37 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى نجمة سيناء .

وفي الشوط الثاني نشط فريق نجمة سيناء لبعض الوقت ونجح محمد عصام في إحراز هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 71 ويحرز عمرو موسى في الدقيقة 75 ،83 الهدفين السابع والثامن في الدقيقة 87 ،90 من تسديدتين قويتين من خارج منطقة الجزاء ليطلق بعدها عماد الألفى حكم المباراة صافرة نهاية المباراة .