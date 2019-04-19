تجهيز 216 مدرسة للاستفتاء على التعديلات الدستورية بدمياط

19 أبريل 2019 - 09:09 م

تابع اليوم الجمعة، "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، المدارس التي بها استراحات ولجان للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من غرفة العمليات التي تم تشكيلها وفي انعقاد دائم منذ أمس الخميس ومستمرة في عملها حتى نهاية أيام الاستفتاء.

وأكد سويلم أن تعليم دمياط يشارك بـ216 مدرسة بها لجان من أصل 225 لجنة عامة على مستوى المحافظة وأن المديرية والإدارات التعليمية والمدارس انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تنطلق غدًا السبت 20 من أبريل وحتى الإثنين 22 أبريل ولمدة 3 أيام.

وأضاف أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الأمن بضرورة المتابعة المستمرة على كافة اللجان للاطمئنان على مدى جاهزيتها وتوفير أي نواقص.

وأضاف "وكيل الوزارة"، أنه تم التأكيد على تواجد مدير المدرسة ومعاون له وعامل داخل كل مدرسة خلال فترة الاستفتاء وإزالة جميع الإشغالات التي داخل أو بالقرب من المدارس وتوفير وسائل الاتصال وتوفير الاستراحات الخاصة بالحراسة الأمنية وتجهيزها والتأكيد على صلاحية دورات المياه ومراجعة كفاءة الإنارة مع توفير الإضاءة البديلة وكافة المستلزمات الخاصة بهذا الشأن إلى جانب ظهور جميع المدارس التي بها لجان للتصويت بمظهر مشرف لاستقبال المواطنين وإتاحة أماكن للانتظار وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

وأضاف "وكيل الوزارة"، أنه على ثقة كاملة بخروج جميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديرية للإدلاء برأيهم والمشاركة الإيجابية، مشيرا إلى أنه قام بعقد مؤتمرات لحثهم على النزول والمشاركة بجميع الإدارات التعليمية، وأن رجال وسيدات التربية والتعليم وأسرهم يعلمون جيدا حقوقهم السياسية ووعدوه بالمشاركة أثناء تلك المؤتمرات.