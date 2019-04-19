  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:10 م
بحث متقدم
تظاهرات فرنسا

فرنسا تستعد لـ"السبت الأسود" بنشر 60 ألف شرطي

مجلس الشورى

«الشورى» يعود بمسمى مجلس«الشيوخ».. بهذه المهام

أرشيفية

«ليلة النصف من شعبان».. منحة ربانية كيف تغتنمها؟

قوات الشرطة

استنفار أمني مكثف بالقاهرة والمحافظات لتأمين الإستفتاء غدًا

أرشيفية

في «شم نسيم».. الفسيخ والرنجة للأغنياء فقط

باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

محافظ المنوفية يشهد ندوة حزب مستقبل وطن عن تعديلات الدستور

آخر الأخبار

الدستور
الدستور

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

#

عابد: تعذيب سجين كاليفورنيا يكشف انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان

#

بالصور.. هيكل يعقد جلسة صلح بين عائلتين بالصف

#

بالصور.. برلماني ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالصف

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مساء اليوم ، فعاليات الندوة التثقيفية للتعريف بالتعديلات الدستورية والتى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بمدينة شبين الكوم، بحضور النائب سامر التلاوى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمنوفية والشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فاعليات الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفي كلمته رحب النائب سامر التلاوى بالحضور، موجهًا الشكر لمحافظ المنوفية لمشاركته فاعليات الندوة وسط شعب المنوفية للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الهدف من تلك التعديلات استكمال مسيرة التنمية والنهوض بوطننا الحبيب والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة، وناشد شعب المنوفية بالنزول والاحتشاد أمام المقرات الإنتخابية للحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها المحافظة.

تناول المؤتمر شرح مبسط عن التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليه وأن الدستور يعد الوثيقة التي تحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها وتحديد آمالهم وطموحاتهم.

وفي كلمته أكد محافظ المنوفية، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني على كل مصري ومصرية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج، موضحا أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلي نسبة مشاركة في الإدلاء بالأصوات بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض ببلدنا الحبيب. وفي ختام المؤتمر تم اطلاق مسيرة تجوب شوارع المحافظة تأييدًا للتعديلات الدستورية وردد المشاركون فيها هتافات تحيا مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتأهل إلى نهائي دوري السلة
» وديًا.. المصري يهزم نجمة سيناء استعدادًا للأهلي
» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى
» مفاجأة وفرحة بخصوص الطفلة الأجنبية التي أنجبتها الأم المصرية !!
» الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل جميع رموز النظام
» «الإفتاء»: نقل المقابر خارج القاهرة حرام
» طلعت يوسف يرحل عن تدريب مصر المقاصة
» أمريكا: صفقة القرن تراعي مصالحنا كما حدث في الجولان
» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» «بومبيو» يتوعد روسيا بـ«إجراءات شديدة»
» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان