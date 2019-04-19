محافظ المنوفية يشهد ندوة حزب مستقبل وطن عن تعديلات الدستور

19 أبريل 2019 - 09:02 م

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مساء اليوم ، فعاليات الندوة التثقيفية للتعريف بالتعديلات الدستورية والتى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بمدينة شبين الكوم، بحضور النائب سامر التلاوى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمنوفية والشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فاعليات الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفي كلمته رحب النائب سامر التلاوى بالحضور، موجهًا الشكر لمحافظ المنوفية لمشاركته فاعليات الندوة وسط شعب المنوفية للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الهدف من تلك التعديلات استكمال مسيرة التنمية والنهوض بوطننا الحبيب والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة، وناشد شعب المنوفية بالنزول والاحتشاد أمام المقرات الإنتخابية للحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها المحافظة.

تناول المؤتمر شرح مبسط عن التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليه وأن الدستور يعد الوثيقة التي تحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها وتحديد آمالهم وطموحاتهم.

وفي كلمته أكد محافظ المنوفية، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني على كل مصري ومصرية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج، موضحا أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلي نسبة مشاركة في الإدلاء بالأصوات بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض ببلدنا الحبيب. وفي ختام المؤتمر تم اطلاق مسيرة تجوب شوارع المحافظة تأييدًا للتعديلات الدستورية وردد المشاركون فيها هتافات تحيا مصر.