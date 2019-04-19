» الزمالك يزاحم الأهلي على ضم نجم الإسماعيلى

19 أبريل 2019 - 08:57 م

دخل مسئول نادي الزمالك في مفاوضات مع كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلي، من أجل الحصول على توقيعه، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك تواصلت مع اللاعب لجس نبضه بشأن الانضمام إلى الفريق ومحاولة الحصول على توقيعه لكن بامبو ماطل مسئولي الأبيض ورفض التوقيع على أية عقود رسمية.

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت أنباء قوية عن توقيع بامبو للأهلي وانضمامه للفريق بشكل رسمي بداية من الموسم القادم.

وأعلن نادي الإسماعيلي في الساعات الماضية عن تجميد بامبو لنهاية الموسم بسبب رفضه التجديد حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.