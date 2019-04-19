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قيادي بـ"مستقبل وطن":

تصويت المصريين بالخارج أسقط أحلام أصحاب دعوات المقاطعة

الحياة السياسية

الدستور
الدستور

محمود أبو سعد

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قال جلال نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء الدستوري، يعد ملحمة تاريخية توصف مدى أصالة الشعب المصري ووطنيتهم تجاه الدولة المصرية، حيث أن الإقبال الكثيف في صفعة قوية تسقط أحلام المتآمرين وأصحاب دعوات المقاطعة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج أثبتوا في اليوم الأول للاستفتاء وعيهم بأهمية تلك التعديلات وتأثيرها علي المرحلة المقبلة بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف «نجيب»، أن إقبال المصريين بالخارج علي صناديق الاقتراع يرد على الداعين لمقاطعة الاستفتاء الدستوري وأصحاب الحملات المغرضة، حيث أن طوابير المصريين في الخارج كانت بمثابة رسالة تحذيرية بعدم الاقتراب من قوة ووحدة الشعب المصري في الوقوف وراء مؤسساتها.

وأشار القيادي بـ«مستقبل وطن»، أن إلي مشاهد تصويت المصريين بالخارج رسالة للشعب المصري بالداخل للذهاب لصناديق الاقتراع وعدم التقاعس عن تلبية نداء الوطن، كما أن انتقال بعض المواطنين بالدوائر الأوربية لآلاف الكيلو مترات للإدلاء بأصواتهم فمن غير المقبول عدم النزول للصناديق بالداخل واللجان على بعد أمتار منهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.


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